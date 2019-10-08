112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 08.10.2019: Auf den Hund gekommen!
44 Min.Folge vom 08.10.2019Ab 12
In Hagen ist die Ladung eines Müllwagens in Brand geraten. Um die Flammen zu löschen, wollen die Einsatzkräfte den Abfall auf die Straße kippen. Aber vorher müssen sie das brennende Vehikel an einen sicheren Ort bewegen. In Saarbrücken erschweren unterdessen nach einem Verkehrsunfall in der Innenstadt Gaffer die Arbeit der Feuerwehr. Und in Saarbrücken piept ein Rauchmelder. In solchen Notfällen müssen die Lebensretter verschlossene Eingänge notfalls mit Gewalt öffnen. Aber hinter der Wohnungstür bellt in dieser Folge bedrohlich ein Hund.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.