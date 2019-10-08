Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
112: Feuerwehr im Einsatz

Auf den Hund gekommen!

DMAXFolge vom 08.10.2019
Auf den Hund gekommen!

Auf den Hund gekommen!Jetzt kostenlos streamen

112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 08.10.2019: Auf den Hund gekommen!

44 Min.Folge vom 08.10.2019Ab 12

In Hagen ist die Ladung eines Müllwagens in Brand geraten. Um die Flammen zu löschen, wollen die Einsatzkräfte den Abfall auf die Straße kippen. Aber vorher müssen sie das brennende Vehikel an einen sicheren Ort bewegen. In Saarbrücken erschweren unterdessen nach einem Verkehrsunfall in der Innenstadt Gaffer die Arbeit der Feuerwehr. Und in Saarbrücken piept ein Rauchmelder. In solchen Notfällen müssen die Lebensretter verschlossene Eingänge notfalls mit Gewalt öffnen. Aber hinter der Wohnungstür bellt in dieser Folge bedrohlich ein Hund.

Alle verfügbaren Folgen