112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 13.04.2023: Rescue City
44 Min.Folge vom 13.04.2023Ab 12
Ein riesiges Übungsgelände im nordrhein-westfälischen Weeze bietet Rettungs- und Sicherheitskräften perfekte Bedingungen, um die Arbeitsabläufe bei Katastrophen-Szenarien zu trainieren. Die Anwärter der Berufsfeuerwehren aus Lünen und Unna simulieren in der „Rescue City“ den Ernstfall. Auf der Autobahn bei Hildesheim ist unterdessen höchste Eile geboten. Dort brennt ein Pkw. Doch eine 30 Kilometer lange Baustelle erschwert die Anfahrt zum Einsatzort. Und in Lünen hat sich ein Fahrzeug überschlagen. Dabei wurde der Fahrer des Wagens schwer verletzt.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.