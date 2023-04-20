112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 20.04.2023: Gefangen in der Tiefgarage
45 Min.Folge vom 20.04.2023Ab 12
Mit Karacho durch die Schranke: Im niedersächsischen Hildesheim werden die Rettungskräfte zu einem Unfall in einer Tiefgarage gerufen. Der Einsatz entwickelt sich zu einer echten Herausforderung. Vor Ort ist voller Körpereinsatz und Kreativität gefragt. In Frechen rückt ebenfalls die Feuerwehr aus, denn dort brennt ein Kleintransporter. Auf dem Rasthof besteht Explosionsgefahr, denn das Fahrzeug steht neben einer Tankstelle. Und in Gera bekämpfen die Notfallhelfer ein Feuer auf einer Wiese. Die Flammen erstrecken sich über Hunderte Quadratmeter.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.