17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 25.06.2026: Die Sendung vom 25.06.2026
24 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
+++ Brandstiftung an Sägewerk in der Oberpfalz: Nachbarn halten Tatverdächtigen fest +++ Prostituierte erpresst Pfarrer mit pikanten Sauna-Bildern: Jetzt gibts das Urteil +++ Schneekanone im Kuhstall: Alles was sie zur historischen Hitze wissen müssen
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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