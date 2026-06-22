17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 22.06.2026: Die Sendung vom 22.06.2026
24 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
+++ Krisengipfel auf Fehmarn - Bundesverkehrsminister besucht Beltquerung-Baustelle +++ Segelfest an der Förde - Traumhafter Auftakt für die 132. Kieler Woche +++ Oerding im Volkspark - Hamburger Sänger füllt das gesamte Stadion +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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