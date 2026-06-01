17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 01.06.2026: Die Sendung vom 01.06.2026
24 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
+++ Hamburg sagt Nein - Alles zum Olympia-Wahldrama und die Reaktionen von heute +++ Kiel hofft weiter - Gemischte Gefühle nach dem Referendum in Hamburg +++ Gemüse vom Balkon - Wie man auch ohne Garten erfolgreich anbauen kann +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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