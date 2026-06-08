17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 08.06.2026: Die Sendung vom 08.06.2026
24 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
+++ Kampfjet-Übung: Luftwaffe probt Zusammenarbeit mit Hamburger Flughafen +++ Diesel-Preis: Unternehmen stark von anhaltend hohen Spritkosten belastet +++ Tanz-Talent: Wir begleiten Hip-Hop-Nachwuchs Malia aus Neustadt +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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