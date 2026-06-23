Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 23.06.2026

SAT.1Folge vom 23.06.2026
Die Sendung vom 23.06.2026

Die Sendung vom 23.06.2026Jetzt kostenlos streamen

17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 23.06.2026: Die Sendung vom 23.06.2026

24 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

+++ Seit 80 Jahren am Drücker - Hamburger Kampfmittelräumdienst feiert Jubiläum +++ Tausende Segler koordiniert - Wie die Kieler Woche sportlich organisiert wird +++ Eleganz und Historie - Die legendäre 12er-Klasse trainiert auf der Förde +++

Alle verfügbaren Folgen