17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 23.06.2026: Die Sendung vom 23.06.2026
24 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
+++ Seit 80 Jahren am Drücker - Hamburger Kampfmittelräumdienst feiert Jubiläum +++ Tausende Segler koordiniert - Wie die Kieler Woche sportlich organisiert wird +++ Eleganz und Historie - Die legendäre 12er-Klasse trainiert auf der Förde +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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