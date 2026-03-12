17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 12.03.2026: Die Sendung vom 12.03.2026
24 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12
+++ Tödlicher Streit - Jugendlicher stirbt nach Auseinandersetzung in Eckernförde +++ Weniger Termine - Ärzte in Hamburg warnen vor Sparpolitik +++ Erstes Date - Eisbär Rasputin soll bei Hagenbeck für Nachwuchs sorgen +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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