17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 24.06.2026: Die Sendung vom 24.06.2026
24 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
+++ Hauptsache abkühlen - Was Mensch und Tier in Hamburg gegen die Hitze tun +++ Chefsache Schleifähre - Ministerpräsident in Sachen Missunde III persönlich vor Ort +++ Abenteuer Extremsegeln - Boris Herrmann zeigt seine Renn- und Forschungsboote +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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