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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 24.06.2026

SAT.1Folge vom 24.06.2026
Die Sendung vom 24.06.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 24.06.2026: Die Sendung vom 24.06.2026

24 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

+++ Hauptsache abkühlen - Was Mensch und Tier in Hamburg gegen die Hitze tun +++ Chefsache Schleifähre - Ministerpräsident in Sachen Missunde III persönlich vor Ort +++ Abenteuer Extremsegeln - Boris Herrmann zeigt seine Renn- und Forschungsboote +++

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