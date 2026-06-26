Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 26.06.2026

SAT.1Folge vom 26.06.2026
Die Sendung vom 26.06.2026

Die Sendung vom 26.06.2026Jetzt kostenlos streamen

17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 26.06.2026: Die Sendung vom 26.06.2026

24 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12

+++ Die Küsten locken - perfektes Badewetter und Beachlife in Schleswig-Holstein +++ Die Stadt glüht - wie Hamburg heute durch die Rekordhitze gekommen ist +++ Die Fans leiden - tolles WM-Public Viewing in Kiel, aber doofes Ergebnis +++

Alle verfügbaren Folgen