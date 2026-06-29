17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 29.06.2026: Die Sendung vom 29.06.2026
24 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
+++ Tod in der Elbe - Mehrere Schwimmer geraten in Not, ein Mann wird vermisst +++ Blitz ins Reetdach - Historische Kate im Freilichtmuseum Molfsee niedergebrannt +++ Bilanz an der Förde - Wieso die Kieler Woche nicht alle happy gemacht hat +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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