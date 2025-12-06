Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

Der traurige Partybus

ProSiebenStaffel 5Folge 16
Der traurige Partybus

Der traurige PartybusJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 16: Der traurige Partybus

21 Min.Ab 12

Gerade eben noch waren Max und Randy drauf und dran Zukunftspläne zu schmieden, da serviert der Promi-Anwalt der Kellnerin beim Abschiedsessen die Trennung. Und schlimmer noch: Er macht nicht einmal selbst Schluss, sondern lässt seinen Therapeuten Elliot für sich sprechen. Völlig schockiert treten Max, Caroline und Sophie die Heimreise nach New York an. Doch so leicht will Caroline Randy nicht davonkommen lassen.

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

