Ein ganz besonderer Kunde, der sich als "Ich" vorstellt und sich als geschlechtslos betrachtet, ordert Cupcakes bei Max und Caroline. Max' loses Mundwerk führt jedoch dazu, dass er sich von den beiden diskriminiert fühlt. Ehe sie die Sache richtigstellen können, ruft Ich die LGBTQ-Community auf, das Geschäft zu boykottieren - ein Drama für die beiden Besitzerinnen, die doch alles andere als homophob sind.

