Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Der Mietbetrug

ProSiebenStaffel 5Folge 5
Der Mietbetrug

Der MietbetrugJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 5: Der Mietbetrug

21 Min.Ab 12

Für Max und Caroline tut sich die Hölle auf: Han nötigt seine Mitarbeiter zu einem gemeinsamen Abend und lockt sie in einen "Escape Room". Den Raum mit dem Thema "Alice im Wunderland" können sie nur verlassen, wenn sie gemeinsam einige Rätsel lösen. Allerdings zeigt sich Caroline, die am meisten über die Geschichte weiß, wenig kooperativ. Sie hat herausgefunden, dass Max jahrelang zu viel Miete von ihr kassiert hat und ist nun stinksauer ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen