2 Broke Girls
Folge 6: Eher ungewöhnlich da unten
21 Min.Ab 12
Max ist höchst irritiert: Ihr neuester Flirt Owen will beim ersten Date nicht mit ihr ins Bett gehen. Caroline freut sich, dass ihre Freundin offenbar endlich einen Mann gefunden hat, der es ernst mit ihr meint. Doch Max bleibt misstrauisch - und wird sehr neugierig, als Owen sie vorwarnt, dass er untenrum etwas anders ist als andere Männer. Sophies und Olegs Versuche, ein Kind zu zeugen bleiben ohne Erfolg. Max und Caroline schlagen vor, dass die beiden sich untersuchen lassen.
Alle 6 Staffeln und Folgen
