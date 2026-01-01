Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

All That Jazz

ProSiebenStaffel 5Folge 9
All That Jazz

All That JazzJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 9: All That Jazz

21 Min.Ab 12

Ein legendärer Jazz-Club, den Earl einst mitbegründet hat, feiert sein Jubiläum, zu dem auch seine alte Band The Early Birds spielt. Doch ausgerechnet der betagte Bandleader ist nicht eingeladen. Max und Caroline machen sich auf den Weg, um die Inhaberin und Earls Ex-Liebhaberin Ruby zu bitten, ihre Meinung zu ändern ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen