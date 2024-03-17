Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Folge 2: Das Rekord-Nugget
44 Min.Folge vom 17.03.2024Ab 12
Leigh bringt zwei britischen Rucksacktouristen auf einem alten Pachtgelände in Clermont den Umgang mit dem Metalldetektor bei. Glückspilz Levi präsentiert indes das größte Goldnugget, das Australien je gesehen hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Bossanova Limited