Deutschlands größte Spaßbäder im TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 19.06.2022: Deutschlands größte Spaßbäder im Test
93 Min.Folge vom 19.06.2022Ab 12
Endlich wieder rutschen, saunieren, chillen und planschen wie früher! Deutschlands Spaßbäder haben wieder auf - beinahe ohne jegliche Corona-Einschränkung. Doch in welchem der drei größten Spaßbäder lohnt sich ein Mini-Urlaub? "Abenteuer Leben" schickt Tester in die Therme Erding, das Tropical Island bei Berlin und das Aqualand in Köln.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins