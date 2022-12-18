Thema u. a.: Die größte Modelleisenbahn der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.12.2022: Thema u. a.: Die größte Modelleisenbahn der Welt
87 Min.Folge vom 18.12.2022Ab 12
In Bispingen bauen Modellbauer seit 2020 an der größten Modelleisenbahn der Welt. Die Outodooranlage im Maßstab 1:22,5 will dem Miniaturwunderland in Hamburg Konkurrenz machen. Kann das Team aus der Lüneburger Heide den Titel einheimsen?
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins