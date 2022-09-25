Thema u. a.: Der unglaubliche Weltrekord-Versuch: Die größte Legostadt der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 25.09.2022: Thema u. a.: Der unglaubliche Weltrekord-Versuch: Die größte Legostadt der Welt
91 Min.Folge vom 25.09.2022Ab 12
Das LEGOLAND Deutschland wird 20 Jahre alt. Und zum Jubiläum will man sich in Günzburg einen Weltrekord schenken: Die größte LEGO-Stadt der Welt. Mindestens 250 Gebäude im Maßstab 1:20 wollen die Macher errichten - mit acht LEGO-Vereinen, Fans aus ganz Deutschland und den Besuchern vor Ort. Am Ende entscheidet das Rekord-Institut Deutschland: Hat das LEGOLAND einen neuen Weltrekord aufgestellt oder nicht?
