Kabel Eins
Folge vom 06.11.2022

Nick Denaples ist in der amerikanischen Trucker-Szene berühmt und berüchtigt. Aus dem Nichts hat er ein Speditionsimperium mit über 50 Trucks aufgebaut. Um seinen Platz an der Spitze der Branche zu verteidigen, setzt er auf ein simples, aber knallhartes Erfolgsrezept: Er und sein Team liefern XXL-Frachten schneller als jeder andere im Land. Dieses Mal hat er nur 24 Stunden Zeit, um einen Riesenbagger und tonnenschwere Einzelteile von einer Baustelle zur nächsten zu bringen.

