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Abenteuer Leben am Sonntag

Traumurlaub vor der Haustür - Das große Urlaubsduell

Kabel EinsFolge vom 07.08.2022
Traumurlaub vor der Haustür - Das große Urlaubsduell

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 07.08.2022: Traumurlaub vor der Haustür - Das große Urlaubsduell

93 Min.Folge vom 07.08.2022Ab 12

"Abenteuer Leben"-Reporter Cornel Bunz hüpft diesmal für den ultimativen Urlaubstest in die Badehose: Es geht für ihn je eine Woche an den Timmendorfer Ostsee-Strand sowie auf die größte holländische Nordsee-Insel Texel. Beide Ziele erleben gerade einen Besucher-Ansturm. Cornel möchte herausfinden: Wo und wie geht Urlaub dort noch günstig? Sind die Strände sauber? Wie gut ist das Essen? Und kann man bei so viel Andrang noch Spaß und Erholung finden?

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