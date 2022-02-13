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Abenteuer Leben am Sonntag

Die neuesten Fitnessgadgets - Schrott oder Top?

Kabel EinsFolge vom 13.02.2022
Die neuesten Fitnessgadgets - Schrott oder Top?

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 13.02.2022: Die neuesten Fitnessgadgets - Schrott oder Top?

91 Min.Folge vom 13.02.2022Ab 12

Der Markt wird zu Beginn des Jahres überflutet mit Wellness-Gadgets. Das Geschäft boomt, denn es gibt durchaus sinnvolle Fitness-Hilfsmittel. Aber auch welche, die ihre Versprechen nicht halten und sogar gesundheitsschädlich sein können. Die Kumpel und Orthopäden Dr. Matthias Manke und Dr. Patrick Julius sind echte Experten auf diesem Gebiet. Die "Medizinmänner" haben die neuesten Gadgets getestet. Die Ergebnisse haben die beiden überrascht!

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