Traumurlaub im Vergleich: Florida oder Puerto Rico?

Kabel EinsFolge vom 22.02.2026
92 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Cornel stellt Florida und Puerto Rico auf den Prüfstand: Welches Ziel ist günstiger? Wo schmeckt es besser? Welche Strände und Hotels überzeugen mehr? Der etablierte Klassiker Florida trifft auf den aufstrebenden Karibik-Favoriten Puerto Rico – angeblich exotischer und preiswerter.

