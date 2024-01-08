Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Der große Geschmackstest: Neue Generation Fertiggerichte im Vergleich!

Kabel Eins
Folge vom 08.01.2024
Der große Geschmackstest: Neue Generation Fertiggerichte im Vergleich!

Der große Geschmackstest: Neue Generation Fertiggerichte im Vergleich!Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 08.01.2024: Der große Geschmackstest: Neue Generation Fertiggerichte im Vergleich!

41 Min.Folge vom 08.01.2024Ab 12

Fertiggerichte 2.0 versprechen frischere, gesündere und leckerere Optionen mit natürlichen Zutaten, ohne Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker oder Zusätze. Profi-Koch Timo Hinkelmann testet die neuen Anbieter Prepmymeal, Löwenanteil und Planet V. Er bewertet den Geschmack und gibt Tipps, um die Gerichte noch weiter zu verbessern. Am Ende teilt er seine Erfahrungen und Bewertungen, um anderen Verbrauchern bei ihrer Entscheidung zu helfen.

