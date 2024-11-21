Pizza mal anders: Kreative Variationen ohne Grenzen!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.11.2024: Pizza mal anders: Kreative Variationen ohne Grenzen!
13 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Unsere italienischen Freunde mögen es vielleicht nicht gerne hören, aber bei Pizza ist heute fast alles möglich! Ob klassisch gebacken oder knusprig frittiert, mit Mortadella, Oktopus oder exotischen Zutaten – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Pizza wird zur Leinwand für kulinarische Experimente, die jeden Geschmack treffen können. Denn am Ende zählt nur eins: der Genuss!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins