Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Chili con Carne in 10 Minuten: Sebastian Dickhaut in der Speed-Küche!

Kabel EinsFolge vom 18.11.2024
Chili con Carne in 10 Minuten: Sebastian Dickhaut in der Speed-Küche!

Chili con Carne in 10 Minuten: Sebastian Dickhaut in der Speed-Küche!Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 18.11.2024: Chili con Carne in 10 Minuten: Sebastian Dickhaut in der Speed-Küche!

42 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12

Unser Speed- Express- und Höchstgeschwindigkeitskoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe. Heute auf dem Programm: Der Texmex-Klassiker schlechthin, Chili con carne und das alles in zehn Minuten - unmöglich? Unser Koch Sebastian zeigt wieder, dass leckeres und frisches Essen nicht lange dauern muss.

Alle verfügbaren Folgen