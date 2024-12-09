TEMU-Möbel im Check: Günstige Einrichtung mit Haken?Jetzt kostenlos streamen
Nach billigem Allerlei wird bei Online-China-Riese jetzt größer gedacht. Immer mehr Möbel werden auf der Shopping-Plattform angeboten. Aber Sessel, Tische und Co. von TEMU? Kann das wirklich gut sein? Woher kommen die Möbel? Und wie läuft eine Rückgabe? Abenteuer Leben Sparfuchs Daniel Güldner macht den Test.
