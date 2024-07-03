Koch Abkürzungen: Das geht schneller im ThermomixJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.07.2024: Koch Abkürzungen: Das geht schneller im Thermomix
43 Min.Folge vom 03.07.2024Ab 12
Manche Gerichte gehen im Thermomix einfach schneller und besser. Sagt zumindest die Online-Community. Aber stimmt das auch? Welche das sind und wie fix sie sich im Küchen-Allrounder zubereiten lassen? Felicitas Then ist inzwischen Expertin auf dem Gebiet und zeigt uns, wie’s geht. Plus vieler praktischer Zubereitungs-Abkürzungen!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins