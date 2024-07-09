Achims Hack-Check: So sweet SpezialJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.07.2024: Achims Hack-Check: So sweet Spezial
43 Min.Folge vom 09.07.2024Ab 12
Chefkoch Achim Müller kann es gar nicht süß genug sein. Aber Zimtschnecken aus Tortilla-Wraps hat er noch nie gemacht. Und Schnitzel gibt es bei ihm normalerweise aus Kalbfleisch und nicht aus Ananas! Deshalb ist es an der Zeit das mal alles auszuprobieren und so testet er wieder ungewöhnliche Hacks aus dem Netz- rund um's Thema Süßigkeiten. Wie immer nach dem Motto: Top oder Flop??
