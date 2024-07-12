Achterbahn-Ranking Europapark RustJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.07.2024: Achterbahn-Ranking Europapark Rust
Folge vom 12.07.2024
Im Europapark Rust hat die neue Mega-Attraktion „Voltron Nevera“ eröffnet. Doch stellt sie wirklich alle anderen Action-Achterbahnen in den Schatten? Reporter Tobi und Philine machen das große Ranking. Und fangen klein an. Doch dann…
