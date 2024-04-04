Die Kunst der hausgemachten Pasta: Einfach, schnell und köstlich!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.04.2024: Die Kunst der hausgemachten Pasta: Einfach, schnell und köstlich!
42 Min.Folge vom 04.04.2024Ab 12
Pasta, die frisch und hausgemacht ist, lässt sich ganz unkompliziert und schnell mit einer Pastamaschine zubereiten. Aber ist eine Pastamaschine wirklich notwendig? Das finden Küchenchef Andreas Schinharl und Reporter Tobias Ostler heraus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins