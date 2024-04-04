Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Kunst der hausgemachten Pasta: Einfach, schnell und köstlich!

Kabel Eins
Folge vom 04.04.2024
42 Min.
Folge vom 04.04.2024
Ab 12

Pasta, die frisch und hausgemacht ist, lässt sich ganz unkompliziert und schnell mit einer Pastamaschine zubereiten. Aber ist eine Pastamaschine wirklich notwendig? Das finden Küchenchef Andreas Schinharl und Reporter Tobias Ostler heraus.

