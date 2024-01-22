Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Motatos: Die revolutionäre Alternative zum Supermarkt

Kabel EinsFolge vom 22.01.2024
Motatos: Die revolutionäre Alternative zum Supermarkt

Motatos: Die revolutionäre Alternative zum SupermarktJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 22.01.2024: Motatos: Die revolutionäre Alternative zum Supermarkt

42 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12

Der Einkauf im Supermarkt gehört für viele zur wöchentlichen Routine, aber Reporter Tobi hat genug vom Schleppen und online eine echte Alternative entdeckt: Motatos. Das Unternehmen verspricht bis zu 80 % Ersparnis bei Produkten des täglichen Bedarfs. Unter anderem: Sparen mit Smart Repair, Hoffmans Leibgericht: Lasagne, DIY Gaming PC

Alle verfügbaren Folgen