Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.07.2024: JKNK Mallorca 2024
42 Min.Folge vom 18.07.2024Ab 12
Einmal im Jahr wagt sich Chefkoch Achim Müller auf die Lieblingsinsel der Deutschen - Mallorca! Und auch hier stellt er seine provokante These auf: Junge Leute können einfach nicht kochen! 3 junge Mädels, die auf der Insel leben, stellen sich der Herausforderung. Tumbet, also mallorquinischer Gemüseauflauf, mit Blutwurst im Insel-Style und mallorquinische Aioli. Ob das was Essbares ergibt?!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins