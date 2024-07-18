Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

JKNK Mallorca 2024

Kabel Eins
Folge vom 18.07.2024
JKNK Mallorca 2024

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 18.07.2024: JKNK Mallorca 2024

42 Min.
Folge vom 18.07.2024
Ab 12

Einmal im Jahr wagt sich Chefkoch Achim Müller auf die Lieblingsinsel der Deutschen - Mallorca! Und auch hier stellt er seine provokante These auf: Junge Leute können einfach nicht kochen! 3 junge Mädels, die auf der Insel leben, stellen sich der Herausforderung. Tumbet, also mallorquinischer Gemüseauflauf, mit Blutwurst im Insel-Style und mallorquinische Aioli. Ob das was Essbares ergibt?!

