Echtzeitkochen Paella reloadedJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.07.2024: Echtzeitkochen Paella reloaded
42 Min.Folge vom 25.07.2024Ab 12
Unser Speed- Express- und Höchstgeschwindigkeitskoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe. Heute auf dem Programm: Der spanische Klassiker schlechthin: Paella und das alles in zehn Minuten - unmöglich? Unser Koch Sebastian zeigt wieder, dass leckeres und frisches Essen nicht lange dauern muss.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins