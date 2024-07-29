Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

GoG Bacon Cheese Sandwich Praline

Kabel Eins
Folge vom 29.07.2024
GoG Bacon Cheese Sandwich Praline

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 29.07.2024: GoG Bacon Cheese Sandwich Praline

43 Min.
Folge vom 29.07.2024
Ab 12

Kochen kennt bekanntlich keine kulinarischen Grenzen! Aber kann das schmecken? Dieser Frage stellt sich Dirk Hoffmann – Frohnatur aus Düsseldorf und Spezialist für schräge Rezepte aus dem Internet. Heute auf dem Speiseplan: eine Bacon Cheese Sandwich Praline! Leckerer Gaumenschmaus – oder fieser Gaumengraus?!

