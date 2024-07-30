Darf man das? Dos & Don´ts im SupermarktJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.07.2024: Darf man das? Dos & Don´ts im Supermarkt
43 Min.Folge vom 30.07.2024Ab 12
Im Supermarkt läuft es genauso wie überall im Leben: Es gibt zahlreiche Regeln, an die man sich eigentlich zu halten hat, die aber nicht jeder kennt. Mit unbegrenzt viel Kleingeld bezahlen oder mit Inlineskates durch den Laden düsen, Großeinkauf machen oder maskiert shoppen gehen - darf man das? Wir klären die Dos und Don'ts im Supermarkt!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins