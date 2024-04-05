Abenteuer Bermudas: Dirk Hoffmann erkundet das InselparadiesJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.04.2024: Abenteuer Bermudas: Dirk Hoffmann erkundet das Inselparadies
43 Min.Folge vom 05.04.2024Ab 12
Dirk Hoffmann erkundet die Bermudas, eine begehrte Insel mit rosafarbenen Stränden und tropischem Klima. In der teuren Hauptstadt Hamilton probiert er Streetfood und trifft in Saint George's einen Jugendfreund, der hier als Koch arbeitet.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins