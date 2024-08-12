Die Pasta-Saucen vom anderen SternJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.08.2024: Die Pasta-Saucen vom anderen Stern
43 Min.
Pasta und die dazugehörigen Saucen können so lecker sein. Besonders wenn sie nach original italienischen Rezepten zubereitet werden! Und wie das geht, verrät uns unsere Pasta-Queen Serena Loddo. Die Italienerin macht in ihrem kleinen Laden in Limburg quasi nichts Anderes. Heute gibt’s Pasta-Saucen in richtig lecker, von Aglio e Olio bis Sugo di Polpette. Einfach Pasta-Sauce, wie vom anderen Stern.
