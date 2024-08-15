Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.08.2024: Thermomix Gadgets im Test
42 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 12
Der Thermomix erleichtert vielen Menschen das Kochen. Trotzdem plagen ein paar Probleme noch immer die Nutzer: Intensiv riechender Dampf, schwer zu reinigendes Messer oder schmelzendes Eis. Sofia Kalaitzidou und Elef Kourkoulakis testen neue Gadgets und Problemlöser, die hier Abhilfe schaffen sollen.
