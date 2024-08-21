Felis Food Check: Berlins neue abgefahrene DönerJetzt kostenlos streamen
Folge vom 21.08.2024: Felis Food Check: Berlins neue abgefahrene Döner
42 Min.
In Berlin dreht sich heute alles um den beliebten Drehspieß! Döner Trends 2024 – ausgecheckt von unserer Wahlberlinerin Felicitas Then in ihrem Kiez KreuzKölln. Waagerechter Dürüm, Döner aus Lamm Dünndarm und eine süße Käse-Döner-Tasche. Wie’s geht und wie’s schmeckt, Feli macht ihren berühmten Foodcheck.
