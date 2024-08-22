Reperator on Tour - Ellerbek und OstseeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.08.2024: Reperator on Tour - Ellerbek und Ostsee
42 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 12
Reparator Lars startet mit einer neuen Idee durch: dem “Reparator on Tour”. Mit seiner mobilen Werkstatt fährt er durch Deutschland und macht überall dort Stopp, wo seine Dienste gewünscht sind. Diesmal ist er auf dem Reparaturfestival Kiel im Stadtteil Ellerbek und macht zusätzlich Station an der Ostsee auf dem „Regenbogencamp“ in Rerik. Vom kaputten 4K-Fernseher bis zur defekten Heizungskontrolle im Wohnmobil ist alles dabei.
