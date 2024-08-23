Traumhotels weltweit - im Premium-Resort an der türkische RivieraJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.08.2024: Traumhotels weltweit - im Premium-Resort an der türkische Riviera
Folge vom 23.08.2024
Golfen bei Flutlicht – im Premium-Resort an der türkischen Riviera. Wer an Europas einzigem 18-Loch-Golfplatz urlaubt, kann mit Glück auch J. Lo beim Frühstück treffen. Bei dem Urlaubs-Budget fällt das Golfschläger-Set für 60.000 Euro kaum ins Gewicht.
