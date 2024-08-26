Internet Tricks: Haltbarkeit - Lebensmittel wegwerfen?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.08.2024: Internet Tricks: Haltbarkeit - Lebensmittel wegwerfen?
42 Min.Folge vom 26.08.2024Ab 12
Lebensmittel wegwerfen? Der Countdown für die Hühnerbrust tickt gnadenlos und auch der halbe Lauch im Gemüsefach hat schon bessere Tage gesehen. Wie also Lebensmittel haltbar machen, somit weniger in die Tonne klopfen und obendrein auch noch Geld sparen? Das Internet weiß hier angeblich Abhilfe. Unsere Tester nehmen die Tricks unter die Lupe und finden raus, welche wirklich empfehlenswert für den Alltag sind. Zusätzliche Tipps gibt’s von Ernährungs- und Lebensmittel-Spezialistin Tanja Maxeiner.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins