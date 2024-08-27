Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Skurrile Pizza - Was können die Italiener am besten?

Kabel EinsFolge vom 27.08.2024
Skurrile Pizza - Was können die Italiener am besten?

Skurrile Pizza - Was können die Italiener am besten?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 27.08.2024: Skurrile Pizza - Was können die Italiener am besten?

42 Min.Folge vom 27.08.2024Ab 12

Was können die Italiener am besten? Spaghetti, Pizza und Fußball – naja obwohl sich bei letzterem wohl die Geister scheiden - bei Pizza hingegen nicht…. Oder können Deutsche auch Pizza? Mal sehen was Italiener zu den „deutschen“ Pizza Kreationen von Michael Weber aus Lübeck sagen….

Alle verfügbaren Folgen