Verrückte Bratwurstsorten - rekordverdächtige neue Sorten der Kreativ-Metzger!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.08.2024: Verrückte Bratwurstsorten - rekordverdächtige neue Sorten der Kreativ-Metzger!
43 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12
Rekordverdächtige neue Sorten der Kreativ-Metzger! Das Ehepaar Freund, die beiden Fleischermeister aus der Spessart-Gemeinde Sommerkahl im Landkreis Aschaffenburg sind Bratwurstfanatiker mit Guinness-Buch-Eintrag. Über 120 Sorten haben sie in ihrem Repertoire! Für uns versuchen sie sich an spannenden Neuentwicklungen wie die Tex-Mex-Fajita-Bratwurst auf einem Weizentortilla serviert!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins