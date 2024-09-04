Die größte BBQ Messe der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.09.2024: Die größte BBQ Messe der Welt
43 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 12
Auf der größten BBQ Messer der Welt gibt’s die neuesten Trends rund ums Grillen. Mittendrin: Grillweltmeister Klaus Breinig. Er spürt die Highlights auf und bewertet sie. Vom praktischen Handtaschengrill bis zur selbstentzündenden Grillkohle.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins