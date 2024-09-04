Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 04.09.2024
43 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 12

Auf der größten BBQ Messer der Welt gibt’s die neuesten Trends rund ums Grillen. Mittendrin: Grillweltmeister Klaus Breinig. Er spürt die Highlights auf und bewertet sie. Vom praktischen Handtaschengrill bis zur selbstentzündenden Grillkohle.

