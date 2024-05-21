Thermomix Tricks: Spargel mal andersJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.05.2024: Thermomix Tricks: Spargel mal anders
43 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12
Oh du schöne Spargelzeit! Wie sehr wir uns über dich und viele coole Rezept-Ideen freuen! Dank Felicitas Then kommen die heute aus dem Thermomix: Klassisch, Spargel Pattie Burger und salzige Panna Cotta. Dazu viele Hacks und Kniffe, die uns das Kochen schnell und easy von der Hand… äh … Maschine gehen lassen.
