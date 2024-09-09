Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Thermomix Kochduell Hobbykoch vs. Profi

Kabel Eins
Folge vom 09.09.2024
Thermomix Kochduell Hobbykoch vs. Profi

Thermomix Kochduell Hobbykoch vs. ProfiJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 09.09.2024: Thermomix Kochduell Hobbykoch vs. Profi

43 Min.
Ab 12

Der Küchenallrounder Thermomix und seine Erweiterung “Friend” sollen das Kochen von Menüs erheblich erleichtern. Wir machen das Duell: Hobby-Koch Mergim Muja tritt, ausgestattet mit dem Thermomix-Duo, gegen Profikoch Dominik Wetzel an. Wer kann schneller, effizienter und leckerer ein aufwendiges Menü kochen?

